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أخبار العالم

مادورو يجمد المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بعد العقوبات الأمريكية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:02 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
أحمد قاسم
قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، تجميد المفاوضات مع المعارضة وذلك بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآخير بتجميد كامل أصول الحكومة الفنزويلية بالولايات المتحدة، في قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصعيد الضغط على مادورو.

وكان زعيم المعارضة، خوان جوايدو -الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير واعترفت به أكثر من 50 دولة بينها الولايات المتحدة، قد اعتبر أن عقوبات واشنطن ستطول القادة في نظام مادرورو.

والإثنين الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميد كامل لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة مادورو في الولايات المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفنزويلية أنه عبر العقوبات الجديدة فإن الإدارة الأمريكية "تراهن على فشل الحوار السياسي" بين ممثلين للحكومة والمعارضة، والذي يتم بوساطة نرويجية، لأنها "تخشى النتيجة" المحتملة لهذه المفاوضات.

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