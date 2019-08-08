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رياضة

بالأرقام.. الزمالك كعبه عالي على الترجي تاريخيا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:30 ص
الزمالك
الزمالك
أحمد هاني
أسدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل حول بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم 2019؛ بعد أن أعلن بشكل رسمي فوز الترجي بالمسابقة على أثر اجتماع لجنة الانضباط بالـ "كاف".

وبعد هذا القرار يواجه رسميًا الترجي "بطل أفريقيا" نظيره الزمالك "بطل الكونفدرالية" لكن لم يتم تحديد موعد المباراة بعد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وفيما يلي نعرض تاريخ الزمالك مع الترجي ..

واجه الزمالك نظيره الترجى التونسى في 8 مناسبات خلال البطولات الإفريقية المختلفة، حيث فاز خلالها الأبيض فى 4 مباريات، وحقق الفريق التونسى الفوز فى لقاء وحيد فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل بينهما.

وتحتل مصر المرتبة الأولى فى عدد الحصول على اللقب "السوبر الإفريقي" برصيد 9 مرات، حيث حصد الأهلي 6 مرات اللقب بينما حصد الزمالك 3.

وكان الكاف اتخذ قرارا بإعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد إلا أن المحكمة الرياضية الدولية " كاس " رفضت قرار الكاف وطالبت الاتحاد الإفريقى بإعادة الملف من جديد وعلى الفور أعلن الكاف أمس بعد جلسة لجنة الانضباط تتويج الترجى باللقب.

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