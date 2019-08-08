ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن حمى الدنج بالفلبين إلى 622 شخصا

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن تفشى وباء حمى الدنج في الفلبين إلى 622 شخصا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن مصادر صحية أن السلطات الفلبينية سجلت أكثر من 146 ألف حالة إصابة بحمى الدنج خلال العام الجاري.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عدد حالات الإصابة بحمى الدنج - التي تعتبر واحدة من أسرع الأمراض انتشارا عن طريق الناموس - قد تضاعف بنحو 30 مثلا في العالم خلال الأعوام الخمسين الماضية.



وأضافت الشبكة أنه تم رصد حالات إصابة بحمى الدنج خلال العام الجاري في دول آسيوية أخرى مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام وسنغافورة.