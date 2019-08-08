وزيرة العدل في بورتوريكو واندا باسكويز تؤدي اليمين الدستورية حاكمة جديدة للإقليم

أدت وزيرة العدل في بورتوريكو، واندا باسكويز، اليمين الدستورية كحاكمة جديدة للإقليم وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية التي هزّت الجزيرة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن باسكويز أدت اليمين الدستورية الأربعاء في المحكمة العليا في بورتوريكو بعد أن قضت بأن تعيين بيدرو بيرلويزي حاكمًا كان غير دستوري.



وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن تندلع تظاهرات في الإقليم بسبب رفض كثير من سكان بورتوريكو لتولي باسكويز منصب الحاكم.