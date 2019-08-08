انتهاء فريق Hollywood Vampire من تسجيل ألبوم جديد في استوديو جوني ديب

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فريق Hollywood vampire الغنائي انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم الجديد، في استديو مملوك للنجم العالمي جوني ديب أحد أعضاء الفريق.





وكشف جو بيري، أحد أعضاء الفريق أن الألبوم الجديد يحمل اسم Rise، لافتا الى أنهم قضوا وقتا ممتعا خلال تسجيل أغنيات الألبوم.





وكان جوني ديب عاد لاستئناف نشاطاته مع فريق Hollywood vampire منذ فترة بعد ابتعاده بسبب أزمات في حياته الشخصية منها القضايا التي تلاحقه بعد انفصاله عن زوجته السابقة امبر هيرد.



