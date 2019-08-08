اخبار الفن والفنانين.. محمد رمضان يتكفل بعلاج فتاة.. إليسا تحيي حفلا نجاحا في تونس.. نجوم يهنئون هيثم شاكر بألبومه الجديد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بعد حفلة ناجحة .. اليسا عبر تويتر : شكرا تونس
أنهت الفنانة إليسا منذ قليل حفلها بتونس الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي وسط حضور جماهيري كبير.
امير كرارة وانغام يهنئان هيثم شاكر بـ البومه الجديد
هنأ الفنان أمير كرارة صديقه المطرب هيثم شاكر، بألبومه الجديد معرفة قديمة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل
في لفتة إنسانية مليئة بالخير، أعلن الفنان محمد رمضان تكفله بمصاريف علاج فتاة طلبت مساعدته، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
دخلت قائمة الأعلى مشاهدة.. أصالة تحقق رقما قياسيا بـ نكتة بايخة
تمكنت الفنانة أصالة من دخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد طرحها أغنية "نكتة بايخة" بخمس ساعات فقط، وحققت ما يقرب من 200 ألف مشاهدة.