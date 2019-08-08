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منوعات

بعد نشرهما إعلانات مزيفة.. فيسبوك تقاضي اثنين من مطوري تطبيقات أندرويد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:33 ص
فيسبوك
فيسبوك
آية جمعة
رفع فيسبوك دعوى قضائية ضد اثنين من مطوري تطبيقات أندرويد بسبب إصابة مستخدميها ببرامج ضارة مزيفة بعد النقر على الإعلانات.

ووفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني، كانت كل من JediMobi ومقرها هونج كونج وLionMobi ومقرها سنغافورة جزءًا من شبكة Audience Network العملاقة لوسائل الإعلام الاجتماعية، وتتيح الشبكة لمعلني فيسبوك استضافة إعلاناتهم على تطبيقات الهاتف المحمول المشاركة، والتي يحصل مطوروها على دفع تعويضات إذا نقر المستخدم عليها. 

وفقًا لـ فيسبوك في بيان، أنشأ المطورون تطبيقات أندرويد مصابة ببرامج ضارة يقوم المستخدم بالنقر عليها كما لو أنها إعلانات فيسبوك.

وأضافت فيسبوك أن التطبيقات المعنية تعتبر أساسية إلى حد ما حسب التصميم - فهي تشمل تطبيقات لمسح تخزين الهاتف وتوفير عمر البطارية والبحث عن الفيروسات ولوحة الملاحظات.

وقالت فيسبوك إنها ردت الأموال للمعلنين المتأثرين، وأعلنت الشركة الإجراء القانوني في تدوينة، مع حظرها JediMobi و LionMobi من شبكة الجمهور.

وأكدت فيسبوك أنها الأولى من نوعها ضد هذه الممارسة، موضحة أن LionMobi أعلنت تطبيقاتها الضارة على فيسبوك، وهو ما ينتهك سياساتها.

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