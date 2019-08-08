ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر من تهديدات إيرانية للسفن في الخليج

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:24 ص
ناقلة النفط ستينا
ناقلة النفط ستينا بالك
أحمد قاسم
حذرت البحرية الأمريكية أمس، الأربعاء، من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الاستفزازات الإيرانية للسفن لا تزال مستمرة. 

وقال البحرية الأمريكية في بيان، "النشاط العسكري المكثف وزيادة التوترات السياسية في هذه المنطقة لا تزال تمثل تهديدات خطيرة للسفن التجارية".

وأضافت البحرية الأمريكية "يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية"، داعية السفن العاملة في تلك المنطقة على مراجعة الإجراءات الأمنية.

واحتجزت بريطانيا في الرابع من يوليو الماضي سفينة "جريس 1" التي كانت محملة بنفط إيراني في مضيق جبل طارق، بدعوى أن السفينة انتهكت العقوبات الأوروبية الخاصة بمقاطعة سورية.

وفي 19 يوليو، أوقف الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية، لدى مرورها في مضيق هرمز.

وصادرت إيران سفينة نفط أخرى يوم الأحد، وقالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء في وقت سابق إن السفينة المحتجزة هي ناقلة النفط العراقية "هيتا"، وأضافت أن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر ديزل بشكل غير قانوني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرات مجهولة اقتربت من السفينة.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلتي نفط بريطانيتين

التفاصيل الكاملة لاستيلاء إيران على الناقلة البريطانية ستينا امبرو.. الحرب تشتعل في مياه الخليج.. الأسطول الملكي يتحرك.. والبنتاجون تجهز لعملية بحرية متعددة الجنسيات

الأسطول البريطاني تحرك.. مصدر دفاعي يكشف مفاجأة عن الناقلة المحتجزة بإيران

إيران تواصل تهديد أمن الملاحة الدولية.. بعد احتجاز الناقلة البريطانية.. طهران تجبر سفينة جزائرية على التوجه نحو مياهها الإقليمية.. الحرس الثوري يبث لقطات لعملية الاحتجاز.. ولندن:عمل عدائي

شاهد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استيلاء إيران على الناقلة البريطانية

ستينا إمبيرو.. بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من الجيش الليبي لـ الإخوان

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

طريقة بسيطة تجعل هاتفك الذكي يعمل بشكل أسرع

أعلى دقة كاميرا.. شاومي تكتسح الجميع بهاتف بـ كاميرا خيالية

اخبار الرياضة.. إيقاف بث قنوات بي أوت كيو.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية.. رئيس الزمالك يكشف عن المدير الفني الجديد

بالأرقام.. الزمالك كعبه عالي على الترجي تاريخيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف