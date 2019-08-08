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فن

إنساي.. دويتو محمد رمضان وسعد لمجرد يحقق 73 مليون مشاهدة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:57 ص
إنساي
إنساي
هاني حسين
حقق دويتو إنساي الذي يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، حيث حقق الكليب حتى الآن 73 مليونا و970 ألف مشاهدة، مقتربًا من المليون الـ 74، وذلك بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو. 

كليب إنساي احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب لفترة طويل، محققا نجاحا كبيرا.

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان. 

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ فأغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

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