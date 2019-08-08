بميزات تشبه الهاتف الذكي.. سامسونج تكشف عن حاسوب Galaxy Book S

كشفت سامسونج عن جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد لها، الذي يأتي باسم Samsung Galaxy Book S أمس الأربعاء خلال حدث Unpacked بنيويورك.





وكما يشاع، فإن Galaxy Book S يأتي مع رقاقة Qualcomm Snapdragon 8cx (معالج الثماني النواة 64 بت 64 بت) ونظام تشغيل Windows 10، ويتميز الجهاز بتصميم صدفي تقليدي.





وفقًا لشركة سامسونج، يحتوي اللابتوب على بطارية تدوم 23 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، عندما تريد إعادة الشحن، يمكنك استخدام نفس شاحن بطاربة Note 10 بفضل منفذ USB-C الملحق بالجهاز.





ويأتي الجهاز بلونين مختلفين كما يحتوي على شاشة لمس 13 بوصة.





وتقول شركة سامسونج أن الجهاز يبدو وكأنه كمبيوتر محمول ولكنه يمتلك جوهر الهاتف الذكي، وذلك بفضل مجموعة شرائح الهواتف المحمولة القوية المزودة باتصال LTE.





ويشتمل Galaxy Book S على كاميرا أمامية بدقة 720 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت، وفتحة بطاقة microSD، ومستشعر لبصمات الأصابع، ومستشعر للضوء، ومكبرات صوت استريو AKG مزودة بتقنية Dolby Atmos.



