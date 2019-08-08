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رياضة

السكة الحديد يجهز لـ المنيا وديا استعدادا للممتاز ب غدا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:11 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
يخوض فريق نادي المنيا بقيادة سمير كمونة، غدا الجمعة مباراة ودية جديدة ،وذلك ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب خلال الموسم الجديد.

واتفق سمير كمونة مدرب المنيا على لعب تلك الودية في الرابعة عصر غدا الجمعة على ملعب السكة الحديد، وذلك في ختام تحضيرات الفريق من فترة الإعداد قبل عيد الأضحى.

ويسعى كمونه لتجهيز عناصر فريقه بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات الممتاز ب بمجموعة الصعيد.

وكان المنيا قد لعب 4 وديات خلال الشهر الماضي حقق الفوز على اتنين على. فريق الشباب بالنادي، وتعادل مع القوصية ، وخسر من أسمنت أسيوط، وودية الغد هي الخامسة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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