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رياضة

رسميا ميسي يجدد موسمين لـ بني سويف

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:24 ص
ميسي
ميسي
كتب مالك خالد
وقع محمود عاطف ميسي صانع ألعاب فريق بني سويف عقود التجديد للفريق لمدة موسمين، ليبقى ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة من دوري الممتاز ب.

توقيع ميسي عقود التجديد جاء بعد نجاح المفاوضات معه من قبل لجنة الكرة ومحمد الواضح عضو المجلس ، في ظل هدف النادي للحفاظ على قوام الفريق وعدم رحيلهم مجانا بنهاية الموسم.

وكان ميسي يتبقى في عقده موسم واحد، ولكن تم التجديد له لموسم إضافي في ظل حرص المجلس على الانتهاء من ملف التجديد للاعبين.

وينضم ميسي لمجموعة اللاعبين الذين نجح بني سويف في تجديد عقودهم وهم معتز محروس، ومصطفي الصفتى، وكريم أشرف ، ومحمد علي صادق، و عبدالواحد عبدالعزيز وحسام عيسي.

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