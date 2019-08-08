أعلى دقة كاميرا.. شاومي تكتسح الجميع بهاتف بـ كاميرا خيالية

هناك كثير من الهواتف المزودة بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل مثل OnePlus 7 Pro و Redmi Note 7 و Honor View 20.





وبعض الشركات مثل Realme معدة لإطلاق أجهزة مزودة بكاميرات 64 ميجابكسل، لكن الآن أصبح من الواضح أن "شاومي" Xiaomi ستكتسح الجميع، حيث أعلنت الشركة الصينية أنها ستطلق هاتفًا قريبًا بكاميرا ضخمة تبلغ 108 ميجابكسل، وفقا لما نقله موقع "ذا نيكست ويب" التقني.





وفي إحاطة إعلامية في الصين، قالت الشركة إنها ستصبح أول مصنع يستخدم مستشعر ISOCELL الجديد بدقة 108 ميجا بكسل من سامسونج، حيث تبلغ الدقة القصوى لصورة من هذا المستشعر 12032 × 9،024 بكسل.



