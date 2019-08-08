ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعلى دقة كاميرا.. شاومي تكتسح الجميع بهاتف بـ كاميرا خيالية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:00 ص
شاومي
شاومي
آية جمعة
هناك كثير من الهواتف المزودة بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل مثل OnePlus 7 Pro و Redmi Note 7 و Honor View 20.

وبعض الشركات مثل Realme معدة لإطلاق أجهزة مزودة بكاميرات 64 ميجابكسل، لكن الآن أصبح من الواضح أن "شاومي" Xiaomi ستكتسح الجميع، حيث أعلنت الشركة الصينية أنها ستطلق هاتفًا قريبًا بكاميرا ضخمة تبلغ 108 ميجابكسل، وفقا لما نقله موقع "ذا نيكست ويب" التقني.

وفي إحاطة إعلامية في الصين، قالت الشركة إنها ستصبح أول مصنع يستخدم مستشعر ISOCELL الجديد بدقة 108 ميجا بكسل من سامسونج، حيث تبلغ الدقة القصوى لصورة من هذا المستشعر 12032 × 9،024 بكسل.

كما أعلنت شركة "شاومي" Xiaomi أن هاتف Redmi القادم سوف يستخدم مستشعر Samsung بسعة 64 ميجا بكسل، ومن الممكن تمامًا أن جهاز Redmi Note 8 الذي سيتم طرحه قريبًا سيشغل نفس المستشعر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Xiaomi تتحدى Apple وSAMSUNG بـ Redmi K20.. فيديو

شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Mi CC9 بـ 3 كاميرات

شركة Honor تطلق هاتفي 9X و 9X Pro رسميًا بكاميرا متحركة.. فيديو وصور

تعرف على ثانى أفضل كاميرا موبايل في العالم المطروحة بمصر

Redmi تستعد لطرح هاتف بكاميرا 64 ميجابيكسل بعد 48 ساعة

الفرق بين سامسونج Galaxy Note 10 وGalaxy S10.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

أعلى دقة كاميرا.. شاومي تكتسح الجميع بهاتف بـ كاميرا خيالية

شاهد ما قالته جينيفر لوبيز عن مصر وكيف تحدثت العربية

ننتظر رأي مرتضى منصور.. خالد الغندور: اتجاه لنقل مباراة الزمالك وديكاداها لهذا الملعب

طارق يحيى: تأجيل السوبر الأفريقي في مصلحة الزمالك ..فيديو

بسبب الفيل الأزرق 2.. محمود الدفراوي: إيرادات الأفلام تخطت 27 مليون جنيه هذا الأسبوع

نجمات ظهرن بأكثر من وجه في السينما.. عودة قوية لـ هند صبري بـ 3 أعمال.. وغادة عادل تتواجد برفقة كريم عبد العزيز وأمير كرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف