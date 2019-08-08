شاهد.. موتوسكل يثير هلع الآلاف بميدان التايمز في نيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع هلع شديد بمنطقة ميدان التايمز وسط مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد سماع صوت دراجة نارية، ظن الزوار أنها عملية هجوم مسلح جديدة في الولايات المتحدة.





وبعد الفوضى التي شهدتها المنطقة السياحية في نيويورك، أعلنت الشرطة عدم وجود أي هجوم مسلح، ولكن انطلاق صوت محرك الدراجة النارية بدا كأنه صوت طلقات نارية.





وشهدت الولايات المتحدة حادثي إطلاق نار في أقل من 24 ساعة، الأول في تكساس والثاني في أوهايو، حيث قتل مسلح 9 أشخاص عندما أطلق النار قرب حانة، قبل أن يلقى مصرعه على يد الشرطة.





وتواصل السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية التحقيق في حادث إطلاق النار الجماعي، الذي وقع في مركز تجاري في إل باسو بولاية تكساس، وخلف 20 قتيلا وأكثر من 20 مصابا.