اليوم.. الإعلاميين يواجه الشرق للتأمين وديا استعدادا للممتاز ب

قرر جميل حلمي المدير الفني لنادى الإعلاميين، خوض مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تجهيزات الفريق للممتاز ب.





وقال جميل حلمي أن المباراة ستقام عصر اليوم بملعب الشرق للتأمين ، وذلك علي هامش تحضيرات الفريق للموسم الجديد، سعيا لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة.





وكان الفريق الإعلاميين لعب مباراة ودية أمام فريق بهتيم وانتهت بالتعادل بين الفريقين.





ويخوض فريق الإعلاميين المرحلة الأولى من استعداداته على ملعبه ب٦ أكتوبر لتجهيز اللاعبين بدنيا بجانب الشغل الخططي والمهاري قبل انطلاق فعاليات الممتاز ب.