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رياضة

تدريبات مكثفة لفريق بني سويف استعدادا للدوري الممتاز ب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:16 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
كتب مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، خوض تدريبات مكثفة اليوم الخميس ضمن تجهيزات الفريق للموسم الجديد من الممتاز ب.

ويؤدي الفريق اليوم التدريب على فترتين حيث يخوض المران الأول في الصباح على الرمال من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

كما يؤدي الفريق مرانا اخر عصر اليوم بملعب الأسيوطي سبورت سعيا لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويسعي حسن موسي مدرب فريق بني سويف هذا الموسم لتحقيق إنجاز وكتابة تاريخ مع نادي بني سويف في تلك التجربة الفنية له في مشواره التدريبي.

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