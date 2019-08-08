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احذر.. الاشتباه في 19 مادة كيميائية سامة في السجائر الإلكترونية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:57 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
هاني حسين
السجائر الإلكترونية قد تحتوي على مواد كيميائية سامة خفية، واشتبهت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «FDA» في شيوع 19 مادة كيميائية في سوائل السجائر الإلكترونية، مطالبة شركات السجائر الإلكترونية بضرورة الكشف عنها وإعلانها.

وتعتبر دراسة جامعة Yale الأحدث في مجال الكشف عن السموم غير المعروفة سابقا، وتدعو FDA إلى إبداء الرأي العام من أجل إضافة المواد الكيميائية الإضافية إلى قائمتها، التي تضم 93 مادة ضارة يجب على صناع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية إعلانها.

ومن المقرر إضافة المواد السامة الموجودة فى نكهات السجائر الإلكترونية، مثل الإيثيلين جليكول، والتي من الممكن أن تسبب ضررا للرئتين والجهاز العصبي، ومن جانبه قال مفوض FDA، "نيد شاربليس"، :"يجب أن تتطور متطلباتنا للمصنعين والمستوردين، نظرا لتطور الرقابة والتطور العلمي الخاص بمنتجات التبغ كي تتوفر المعلومات حول المواد الكيميائية في منتجاتهم، التي يمكن أن تلحق ضررا بالمستهلكين".

وعلى الرغم من ذلك قد نعتبر السجائر الإلكترونية بديلا أكثر أمانا لمدخني السجائر الحاليين، الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين.

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