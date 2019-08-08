الفساد في إيران.. اختفاء 14 مليار دولار لدعم شراء سلع غذائية للشعب

الفساد في إيران مستمر، ويتكشف يوما تلو الآخر المزيد من الفضائح والفساد الحكومي، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اختفاء 14 مليار دولار كانت مخصصة لدعم شراء المواد الغذائية للمواطنين وفقًا لموقع "سكاي نيوز" عربية.





ويزداد غضب الإيرانيين من نظام الملالي في كافة أنحاء البلاد، بعد تكشف حالات نهب جديدة اتهمت فيها حكومة الرئيس حسن روحاني، وتساءل نواب مجلس شورى النظام الإيراني عن اختفاء 14 مليار دولار، خصصتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية.





وقال محمد رضا بور إبراهيم دوراني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الإيراني، إن النواب لا يعلمون حتى الآن سبل إنفاق هذه المبالغ، مضيفا "لو أنفقت هذه الأموال في مكانها، ما شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع".



