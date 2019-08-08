اخبار الرياضة.. إيقاف بث قنوات بي أوت كيو.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية.. رئيس الزمالك يكشف عن المدير الفني الجديد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الأربعاء 8 /8 /2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :





-أكد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على شبكة قنوات "beoutQ" وإيقاف البث، حول العالم.













- تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للعنصرية قبل مواجهة نوريتش سيتي غدًا الجمعة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









- وقع لاعب الأهلي السابق محمد حمدي زكي ومهاجم سموحة، عقود انضمامه إلى صفوف الإسماعيلى رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









- كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد إعلان المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل.









-أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن هناك اتجاهًا قويًا لإقامة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال بملعب استاد السويس؛ بعد تلقى النادى رفضًا لإقامة المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.









- عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا بمقر النادي بالجزيرة، شهدت بدايته التقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث انفجار «معهد الأورام» الأليم.