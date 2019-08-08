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812 مليون جنيه أرباح طلعت مصطفى في النصف الأول من 2019

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 11% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت أرباحًا بلغت 812.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 731.7 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2019، إلى 4.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 56.25 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 18.06 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول ربحًا بلغ 374.7 مليون جنيه، مقابل 340.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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