بسام راضي يحذر من صفحات تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توفر المعلومات للمواطنين بشكل واضح، مؤكدًا أن المواطن يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها من الصفحة كمصدر موثوق به.



وأضاف السفير بسام راضي في حوار مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نهتم بالصفحة الرسمية، وكل ما ينشر عليها يعتبر المصدر الرسمي الذي يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



وأعرب السفير بسام راضي عن سعادته بتفاعل المواطنين من خلالها وتلقى التعليقات والأسئلة، لافتا إلى أنه يرد على الجميع ويتفاعل مع مرتادي الصفحة.



وحذر السفير بسام راضي من تواجد بعض الصفحات غير الرسمية، والمزورة والتي تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، مطالبا المصريين بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي، فالصفحة الرسمية فقط هي مصدر الثقة ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على المعلومات الصحيحة.



وأشار السفير بسام راضي إلى أن الصفحة على السوشيال ميديا وسيلة مهمة جدا لنشر المعلومات والبيانات الصادرة عن الرئاسة، مستطردا أن الصفحة لها أهمية كبرى في سرعة وصول المعلومة للمواطن وقطع الطريق أمام أي فرد يروج للشائعات".