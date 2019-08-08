مقتل عامل وإصابة طالبين في مشاجرة بسوهاج

لقى عامل مقتله، كما أصيب طالبان في مشاجرة بينهما بقرية المشاودة مركز جرجا بسوهاج، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "عبد الله. ر. ع" ٢٢ عاما طالب، "حسام. س. ز" ٢٢عاما طالب، يقيمان قرية المشاودة مركز جرجا، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، طرف ثان "أشرف. ف. م" ٤٢ عاما عامل، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي بسبب خلافات الجيرة وتوفي الأخير عقب وصوله المستشفي.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

