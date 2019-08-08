الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 7.8% خلال يوليو الماضي

تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي؛ ليبلغ 7.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13 %؛ وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأوضح الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الخميس - أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5 % مقارنة بشهر يونيو الماضي؛ ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة.



وأشار الإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه؛ لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.



ولفتت الإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ ليبلغ 305.9 نقطة، مقارنة 300.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 8.7 % مقارنة بالشهر المناظر من 2018.



وفي الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه؛ ليبلغ 320.5 نقطة مقابل 316.4 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 6.9 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.