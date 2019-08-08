ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 7.8% خلال يوليو الماضي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:13 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي؛ ليبلغ 7.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13 %؛ وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الخميس - أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5 % مقارنة بشهر يونيو الماضي؛ ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة.

وأشار الإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه؛ لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.

ولفتت الإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ ليبلغ 305.9 نقطة، مقارنة 300.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 8.7 % مقارنة بالشهر المناظر من 2018.

وفي الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه؛ ليبلغ 320.5 نقطة مقابل 316.4 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 6.9 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مقتل جندي وإصابة 35 شخصا أثناء محاولة اعتقال الرئيس السابق لـ قرغيزستان

كمونة يشيد بفترة إعداد المنيا ويوضح أهم مزايا فريقه

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

بـ فستان مليء بالزهور.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم ..شاهد

بالأرقام.. الزمالك كعبه عالي على الترجي تاريخيا

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف خطير لـ تامر أمين على الهواء ..شاهد

إيقاف بث قنوات بي أوت كيو beoutQ ومصير مجهول للقناة

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

اخبار الرياضة.. إيقاف بث قنوات بي أوت كيو.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية.. رئيس الزمالك يكشف عن المدير الفني الجديد

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف خطير لـ تامر أمين على الهواء ..شاهد

محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. ونادي إيفرتون يرد

قصة فتاة اشتراها رجل كـ عبدة وحكم عليها القاضي بــ 15 سنة سجنا

محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل

من أوضة النوم إلى السجن.. حكاية سرقة صديقة شيرين سيف النصر لمجوهراتها

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

اهم الاخبار.. مرشح الإخوان لرئاسة تونس يعترف بفشل الجماعة الإرهابية.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب