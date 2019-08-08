وزير الدفاع التونسي يرشح نفسه لمنصب الرئاسة وباكستان تطرد السفير الهندي.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

الإمارات تؤكد وقوفها بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب

السعودية تعلن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع المنافذ

واشنطن وأنقرة تتفقان على تشكيل مركز للعمليات المشتركة شمال سوريا

الادعاء الأمريكي يتهم شقيق أمير قطر بالتحريض على القتل



تابعت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، إعلانات التضامن المتتابعة من دول العالم مع مصر إثر حادث معهد الأورام الإرهابي، كما اهتمت بتطورات التوتر الأخير بين الهند وباكستان في كشمير، وأبرزت ترشح وزير الدفاع التونسي لمنصب الرئاسة.



في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن السفير الإماراتي لدى القاهرة جمعة مبارك الجنيبي تأكيده أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يقف بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب، وأن مبادرته بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام في مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي دخل على خط السباق الرئاسي مع تقديم أوراق ترشحه رسميًا، أمس الأربعاء، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإعلانه الاستقالة من منصبه، فيما عدلت الأحزاب الكبرى عن خيار «المرشح التوافقي» للانتخابات الرئاسية المبكرة مع دعم حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس» لمرشحين مختلفين.



وأبرزت صحيفة "الاتحاد" تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقالت صحيفة "البيان إن المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت أمس اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية. حيث بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول من أمس 1.819.790 حاج.



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن وزارة الخارجية التركية أعلنت أمس أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.



وجاء في بيان للوزارة أن الجانبين اتفقا على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".



وبحسب موقع "24" الإخباري، رفع الادعاء العام الأمريكي في فلوريدا دعوى قضائية تتهم شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، بتهديده قائد حرسه الشخص بالقتل لعدم امتثاله لطلبه قتل شخصين ومساعدته على إطلاق سراح آخر كان محتجزًا في الأسر لدى الشيخ خالد.



دوليًا، ذكرت صحيفة "الخليج" أن باكستان أعلنت أمس طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه، وسط تقارير عن احتجاجات، واعتقال أكثر من 100 شخص في الإقليم، الذي تواصل نيودلهي إغلاقه وعزله عن العالم بقطع الاتصالات عنه لليوم الثالث على التوالي، في وقت وصف فيه مسؤولون الوضع في المنطقة ب«الغليان»، كما تواصلت ردود الفعل الدولية، إذ أعربت السعودية وبريطانيا عن قلقهما من تطورات الأحداث، ودعتا إلى حل النزاع سلميًا.



وقالت "الاتحاد" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل أمس إلى مدينة دايتون التي شهدت مع مدينة إل باسو بولاية أوهايو حادثتي إطلاق نار، أسفرتا عن مقتل 31 شخصًا مطلع الأسبوع الحالي. وكان ترامب قد رفض قبل مغادرته لزيارة المدينتين، الانتقادات بأن لغته الخطابية مثيرة للانقسام.



ونقلت "البيان" عن واشنطن تحذيرها روسيا والصين من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت التقى موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا. وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في ليما: «نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجاريًا مع نظام مادورو: تصرفوا بحذر شديد، لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت».



وأبرزت "الوطن" إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أنّ عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكل تحذيرًا لواشنطن وسيول، بسبب مناوراتهما العسكرية المشتركة، وكانت بيونج يانج حذرت من أن هذه المناورات من شأنها أن تعرقل الاستئناف المعلن عنه للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول ترسانة بيونج يانج النووية.



وبحسب موقع "24"، حذرت الإدارة البحرية الأمريكية من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، وسط توترات بين واشنطن وطهران. وقالت الإدارة الأربعاء: "النشاط العسكري المكثف وزيادة التوترات السياسية في هذه المنطقة لا تزال تمثل تهديدات خطيرة للسفن التجارية". وأضافت: "يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية".