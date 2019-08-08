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الصين تستخرج أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية غارقة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:26 ص
قطع أثرية صينية -
قطع أثرية صينية - صورة أرشيفية
أ ش أ
استخرج علماء آثار صينيون أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية قديمة تعود لعهد أسرة سونج الإمبراطورية (960 - 1279) وذلك في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للتراث الثقافي - في بيان اليوم الخميس - أن السفينة التي يطلق عليها "نانهاي رقم 1" عام 1987، وتم انتشالها من بحر الصين الجنوبي عام 2007، ويتم حفظها الآن في متحف طريق الحرير البحري في جزيرة "يانغجيانغ" بمقاطعة قوانغدونغ.

وأوضحت المصلحة أن الآثار المستخرجة من حطام السفينة تظهر ازدهار التجارة البحرية في عهد أسرة سونج، الأمر الذي يتمتع بأهمية كبيرة لدراسة تاريخ بناء السفن والسيراميك والشحن في الصين القديمة وفي شرقي وجنوب شرقي آسيا.

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