بـ 1.8 مليون دولار.. منزل ميجان ماركل للبيع.. صور

نشرت صحيفة "صن" البريطانية مجموعة من الصور، تظهر منزل دوقة ساسكس ميجان ماركل وزوجة الأمير هاري، بعدما أعلنت عن بيعه مقابل 1.8 مليون دولار.





وكان المنزل خاص بـ ميجان ماركل فى الفترة من 2011 حتى 2013، وهى الفترة التى كانت قد تزوجت فيها من المنتج الشهير تريفور، ويقع المنزل فى متنزه هانكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.





وتبلغ مساحة منزل ميجان ماركل الفخم 186 مترًا، ويحتوى على 3 حمامات، غرفة جلوس، غرفة طعام، غرفة للعائلة، ومطبخ كبير.



