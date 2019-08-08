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بحث: مزارعو الكاكاو في غانا يستخدمون مبيدات آفات مغشوشة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهر بحث حديث أنه لا يزال المزارعون في مجتمعات زراعة الكاكاو في غانا يستخدمون مبيدات الآفات المغشوشة وغير المعتمدة، بالرغم من توفر المواد التي يوافق عليها مجلس الكاكاو الحكومي لتغطية مليوني هكتار من مزارع هذا المحصول النقدي في البلاد.

وألقى البحث باللوم على استخدام هذه المبيدات المزورة في عدم وجود متاجر المدخلات الزراعية في مجتمعات زراعة الكاكاو، لكنه ذكر أن المتاجر الأصلية متوفرة فقط في عواصم مقاطعات زراعة الكاكاو.

وكشف البحث أن 80 % من متاجر المدخلات الزراعية ليس لديها مبيدات الآفات التي تحظى بموافقة مجلس الكاكاو، ولكنها تبيع المبيدات المزورة وغير المسجلة في وكالة حماية البيئة.

ونقلت صحيفة "جانيان تايمز" في أكرا، عن رئيس فريق الباحثين أثناء طرحه لنتائج الدراسة إن البحث شمل 59 منطقة لزراعة الكاكاو في غانا ومنها أشانتي وبونو ومناطق شرق ووسط البلاد، وشارك فيه 600 مزارع فضلا عن جمعيات زراعية وأصحاب محال بيع المدخلات الزراعية.

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