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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 -8 - 2019

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم الخميس، الموافق 8 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات الودية للأندية الأوروبية، استعدادا للموسم الجديد.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

أوساسونا الإسباني X إيبار الإسباني -- 7:30 مساءً

GD Mirandês البرتغالي X أتلتيك بيلباو الإسباني -- 8:00 مساءً

سبورتينج خيخون الإسباني X بلد الوليد الإسباني -- 8:00 مساءً

تشيزينا الإيطالي X سبال الإيطالي -- 8:30 مساءً

ريدجو اوداتشي الإيطالي X جنوى الإيطالي -- 8:45 مساءً

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