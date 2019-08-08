مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 -8 - 2019

يشهد اليوم الخميس، الموافق 8 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات الودية للأندية الأوروبية، استعدادا للموسم الجديد.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



أوساسونا الإسباني X إيبار الإسباني -- 7:30 مساءً



GD Mirandês البرتغالي X أتلتيك بيلباو الإسباني -- 8:00 مساءً



سبورتينج خيخون الإسباني X بلد الوليد الإسباني -- 8:00 مساءً



تشيزينا الإيطالي X سبال الإيطالي -- 8:30 مساءً



ريدجو اوداتشي الإيطالي X جنوى الإيطالي -- 8:45 مساءً