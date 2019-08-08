إتلاف 42 ألف هكتار في حرائق الغابات بـ إندونيسيا

أظهرت بيانات وزارة البيئة والغابات الإندونيسية أن حرائق الغابات أتلفت 42 ألفا و 640 هكتارا من الأراضي في أنحاء البلاد بين يناير ومايو الماضيين وهو ضعف الرقم في نفس الفترة من العام الماضي.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، أنه اضطر سكان إقليم شرق كوتاوارينجن بمقاطعة وسط كاليمنتان إلى ارتداء الأقنعة الواقية من الغبار لحماية صحتهم بعد ظهور ضباب "كثيف للغاية" من حرائق الغابات والأراضي الواسعة الانتشار في المنطقة.



وأظهرت صور الأقمار الصناعية ما لا يقل عن 19 بقعة ساخنة في المنطقة، بحيث قلل الضباب من الرؤية على الطرق، كما تم رصد 65 بقعة ساخنة تشير إلى وجود حرائق الأراضي في جزيرة سومطرة.