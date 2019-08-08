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أخبار العالم

الهند تحث باكستان على إعادة النظر في قرار خفض العلاقات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:24 ص
علما الهند وباكستان
علما الهند وباكستان
رويترز
قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الهند حثت باكستان اليوم الخميس على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن ألغت نيودلهي وضعا خاصا كان يسري على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت باكستان إنها ستطرد سفير الهند وإن مبعوثها الذي كان من المقرر أن يبدأ مهامه قريبا لن ينتقل إلى نيودلهي بعد إلغاء المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها كشمير.

وقالت وزارة الخارجية الهندية "تأسف حكومة الهند للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس وستحث ذلك البلد على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية".

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