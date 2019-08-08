ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائق متهور كاد يفقد حياته داخل شاحنته بسبب الجشع.. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:56 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لسائق شاحنة تعرض لحادث مروع بسبب الحمولة الزائدة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي لسائق شاحنة كبيرة كانت تحمل التبن (أعلاف الماشية) من مكان لآخر إلا أنه نال جزاء جشعه وانحرفت العجلات عن مسارها بسبب الحمولة الزائدة.

وانقلبت السيارة على أحد جانبيها واحترق التبن وهرب السائق من السيارة ليفلت بحياته بعد أن كاد أن يحترق داخل السيارة.

وقام أحد المارة بتصوير ذلك المقطع ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسط غضب الرواد من جشع ذلك السائق وتحميل السيارة أكثر من طاقتها.


ترشيحاتنا

فيديوجراف| خطر يهدد 11 دولة عربية في توقيت واحد

أحمد حسن وزوجته زينب قضية تثير الإستياء إعلاميًا.. طارق سعدة: الأعلى للإعلام له الحق في إغلاق قناة اليوتيوب الخاصة بهم .. والمرسي يحذر من استضافة نجوم السوشيال بالفضائيات.. والحبس والغرامة بانتظارهما

بعد خطف جندي إسرائيلي وقتله.. تعرف على ردود فعل قيادات الاحتلال

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

هل الشاي باللبن يصيب بالسرطان.. الأعلى للجامعات يجيب | فيديو

شاهد ما قالته جينيفر لوبيز عن مصر وكيف تحدثت العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها