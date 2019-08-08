سائق متهور كاد يفقد حياته داخل شاحنته بسبب الجشع.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لسائق شاحنة تعرض لحادث مروع بسبب الحمولة الزائدة.



وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي لسائق شاحنة كبيرة كانت تحمل التبن (أعلاف الماشية) من مكان لآخر إلا أنه نال جزاء جشعه وانحرفت العجلات عن مسارها بسبب الحمولة الزائدة.



وانقلبت السيارة على أحد جانبيها واحترق التبن وهرب السائق من السيارة ليفلت بحياته بعد أن كاد أن يحترق داخل السيارة.



وقام أحد المارة بتصوير ذلك المقطع ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسط غضب الرواد من جشع ذلك السائق وتحميل السيارة أكثر من طاقتها.





