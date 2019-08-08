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وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:42 ص
الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفى حميات قليوب، حيث تابع أعمال التطوير الجارية حاليا في العيادات الخارجية بالمستشفى.

وقال وكيل الوزارة إن مستشفى حميات قليوب قد بدأ تشغيله منذ عدة أشهر بعد توقفه عن العمل لسنوات لأعمال الصيانة والترميم وجار استكمال الأعمال دون توقف للعمل مرة أخرى.

كما تفقد وكيل الوزارة المركز الطبى بمدينة قليوب حيث تابع سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمركز الطبى "الست المصرية هى صحة مصر".

وأثنى على الإقبال المتميز والجهود المبذولة لتوعية الفتيات والسيدات بضرورة الاطمئنان على صحتهن، حيث إن الحفاظ على صحة المرأة المصرية يعني الحفاظ على صحة مصر بأسرها.

رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور شعبان وردة مساعد مدير الرعاية الأساسية والدكتورة سامية مدير إدارة قليوب الصحية، والدكتور محمود مدير مستشفى حميات قليوب.
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبي
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبي
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبي

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