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وداعا.. هكذا سخر طاقم سفينة من زوجين فاتتهما رحلة شهر العسل

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:40 م
السفينة تركت الزوجين
السفينة تركت الزوجين وأبحرت
محمد علي
سخر طاقم سفينة سياحية من زوجين كانا ينويان قضاء شهر عسل جديد بعدما غادرت السفينة مرفأها دونهما.

وقام طاقم سفينة "رويال كاريبيان" السياحية العملاقة، بحمل يد خشبية كبيرة عليها كلمة وداعا من على ظهر السفينة وظل يلوح بها للزوجين في سخرية واضحة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الزوجان المتأخرين يركضان في محاولة للحاق بالسفينة التي تحركت قبل وصولهما من على رصيف في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، بينما شاهدا بحسرة وحنق كبير رويال كاريبيان المسماة بـ"حورية البحار" وهي تبحر بعيدًا عنهما.

تم نشر لقطات مغادرة السفينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تصويرها من سفينة أخرى، والتي تظهر موظفين يقومون بالسخرية من الزوجين ويقوم أحدهم بالتلويح بيد عملاقة، كتب عليها "وداعًا".
وداعا.. هكذا سخر طاقم سفينة من زوجين فاتتهما رحلة شهر العسل
وداعا.. هكذا سخر طاقم سفينة من زوجين فاتتهما رحلة شهر العسل
وداعا.. هكذا سخر طاقم سفينة من زوجين فاتتهما رحلة شهر العسل
وداعا.. هكذا سخر طاقم سفينة من زوجين فاتتهما رحلة شهر العسل

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