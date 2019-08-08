بعد خطف جندي إسرائيلي وقتله.. تعرف على ردود فعل قيادات الاحتلال

اهتمت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، بنشر تفاصيل خطف جندي إسرائيلي وقتله في مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم فى الضفة الغربية حيث عثر الجيش الاسرائيلي علي جثته وبها عدة طعنات.





وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "عثر ‫في الصباح الباكر على جثة جندي 18 عامًا عليها آثار طعن على جسده بالقرب من مستوطنة عتصيون"، موضحًا ان "الجندي يدرس في مدرسة دينية ما قبل العسكرية".





وأوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يجري عملية مطاردة لمنفذي العملية.





وقال وزير الجيش السابق أفيجدور ليبرمان، إن الخنوع لحركة حماس بغزة هو سبب وقوع عملية الطعن بالضفة الغربية.





وطالب رئيس مجالس مستوطنات الضفة الغربية، الحكومة بسرعة فرض السيادة الإسرائيلية على كافة مناطق الضفة.





وأفاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه يجب العمل بيد من حديد ضد "الإرهاب" بالضفة الغربية، ونقدم تعازينا لعائلة الجندي القتيل.





وأعلن الجيش أنه اتخذ إجراءات على أكثر من مستوى وترتكز هذه الخطوات على "جهود دفاعية لحماية الطرقات انطلاقًا من التقديرات بان هناك خلية نفذت العملية ولم يتم إلقاء القبض عليها حتى الآن.





وأكد جيش الاحتلال، انه فتح تحقيقا مشتركا مع جهاز الشرطة والشاباك, وانه جرى الدفع بقوات اضافية لمكان العملية.





وقالت القناة الثالثة عشر العبرية، إن خلية منظمة أرادت خطف الجندي ولكن تعقدت العملية فتم طعنه والإلقاء به على الطريق وهذا الجندي هو الرابع الذي يقتل في عتصيون هذه السنة".





وأكدت القناة 12 العبرية: شجب واستنكار واسع في الأوساط السياسية والحزبية الإسرائيلية، لعملية قتل الجندي الإسرائيلي في الضفة الغربية.





وتشير التقديرات إلى أنه قتل خلال عملية حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته وفقا لبيان الجيش.



