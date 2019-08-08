رئيس جامعة القاهرة: صرف 50 ألف جنيه لأسر شهيدين في انفجار معهد الأورام

قرّر الدكتور محمد الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لرجال الأمن الذين استشهدوا في حادث انفجار معهد الأورام.





وكتب الدكتور محمد الخشت على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": رجلان من خيرة عناصر الأمن الإداري في معهد الاورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد".





وتابع رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة لا تتخلى عمّن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل لذلك تقرّر صرف خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.



