بهجت العبيدي: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تدعم الاقتصاد بنسبة كبيرة

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج يساهمون بنسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، وإن هذه المساهمة متعددة الأوجه، ويبقى أبرزها هو تحويلاتهم التي تحجز لهم المركز الأول في مصادر العملة الأجنبية لمصر، متفوقين على كل المصادر من صناعة وسياحة وقناة السويس.



وأضاف بهجت العبيدي أن هذه التحويلات تجعل المصريين بالخارج أحد أهم أرقام معادلة النهضة في مصر في المجالات كافة، مؤكدا أن زيادة التحويلات جاءت موضوعية نتيجة للسياسة النقدية الصحيحة التي يرسي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان على رأسها تحرير سعر الصرف الذي اشتهر بتعويم الجنيه، وهو ما جعل العملة الأجنبية تباع بقيمتها الحقيقية في البنوك المختلفة، وهو القرار الذي أشار لأهميته مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قضى القرار تمامًا على السوق الموازية للعملة، وأغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء"، معتبرًا هذا القرار أحد أهم القرارات التاريخية في الاقتصاد المصري.



وأكد بهجت العبيدي إلى أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه "مواسم" لزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وهي تلك الأوقات التي ترتبط بمناسبات تخص الشعب المصري ومنها الإجازات الصيفية والأعياد ودخول المدارس، حيث يحرص المصريون في الخارج على تحويلات مبالغ مالية إضافية في هذه المناسبات.



وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات للمصريين، وهو ما يجعل المصريين بالخارج حريصين على زيادة تحويلاتهم لذويهم في هذه المناسبة.



وتوقع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مضاعفة زيادة التحويلات بمناسبة عيد الأضحى، حيث إنه يسبق مباشرة هذا العام استعدادات الأسر المصرية لدخول المدارس والجامعات، وهو ما يستلزم المزيد من المال، وهو ما يدفع المصريين بالخارج لمضاعفة المرسل من المبالغ لأولادهم الذين يتلقون تعليمهم في مصر.