شاهد.. النسخة الزرقاء من Galaxy Note10 Plus

كشف موقع جي اسم آرينا الهندي مجموعة من الصور، تظهر النسخة الزرقاء من أحدث هواتف سامسونج، وهو Galaxy Note 10 Plus.



كانت قد كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفيها في مؤتمرها السنوي جالاكسي نوت Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus، وكالمعتاد تتمثل الاختلافات الأكبر بين هواتف نوت وجهاز جالاكسي إس الجديد من سامسونج، في توافق القلم وحجم الشاشة.



وجاءت نسخة هاتف Note 10 Plus فقد طُرحت بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، وتتميز بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، لكن الشركة طرحت نسخة أخرى بذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، أغلى بمبلغ 100 دولار.