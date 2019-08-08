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رياضة

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:51 ص
فرج عامر رئيس مجلس
فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة
عبدالله هشام
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن انتقال حمدي زكي لاعب الفريق الأول إلى صفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: شكرا محمد حمدي ذكي لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل امس الى الاسماعيلي بعد ان قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمني له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة.. للعلم سموحة اشتراه من الأهلي منذ ٣ سنوات نظير مليون جنيه وما تحصلنا عليه ٢,١ مليون جنيه".

جدير بالذكر ان حمدي زكي تألق في صفوف الاتحاد السكندري ثم انتقل إلى النادي الأهلي ولكنه عانى من عدم المشاركة بشكل أساسي لينتقل بعدها إلى صفوف سموحة.

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