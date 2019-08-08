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أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:52 ص
الصيادة الشجاعة هزمها
الصيادة الشجاعة هزمها اخطبوط
محمد علي
تحولت حياة امرأة صيادة من ولاية واشنطن الأمريكية إلى مأساة كبيرة بعد التقاطها صورة لها مع اخطبوط صغير اصطادته خلال جولة بحرية لها، وأصرت على الإمساك به بفمها، احتفاء بصيدها له.

فما كان من الأخطبوط، إلا أنه عاقبها بحقنها بسمه المرعب، وهو ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، ونقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعمل جيمي بيسيليا، مرشدة وصيادة بحرية لصالح إحدى الشركات، وهي لا تتخلى عن روح المرح خلال رحلاتها الجماعية أو المنفردة، حيث تحتفي دائما بما تصطاده من مخلوقات البحار، إلا أن الصورة الأخيرة لها، كانت مختلفة وجرت على إثرها مشكلات كبيرة.

فبعدما وضعت جيمي بيسيليا الأخطبوط في فمها، لم تمر لحظات حتى قام هو بالتحرك ليحيط بوجها ويقوم بحقتها بسمه.

ولحسن حظ جيمي بيسيليا، أن سم الاخطبوط لم يكن قويًا جدًا، حيث ظلت تعاني لأيام بعدما أزال الأطباء السم من جسمها، وهي مستمرة في أخذ المضادات الحيوية، لحين التحسن بشكل كامل.

وعلق على صورها رواد السوشيال ميديا الذين طالبوها بالحذر عند التعامل مع الطبيعة.
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور
أخطبوط يحقن سمه في جسم امرأة اصطادته.. وهذا كان مصيرها.. صور

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