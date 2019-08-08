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بعد اشتعال الحرب التجارية.. الجمارك الأمريكية تخفض حجم التجارة مع الصين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:01 ص
الرئيس الأمريكي والرئيس
الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني
أ ش أ
أعلنت دائرة الجمارك الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض حجم التجارة الصينية مع الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو مع اشتعال الحرب التجارية مع واشنطن.

وأظهرت بيانات الجمارك، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن واردات السلع الأمريكية انخفضت بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق، رغم أنها قد شهدت تحسنا مقارنة بنسبة التراجع في يوليو الماضي بنسبة 31.4 %، كما انخفضت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 6.5 %.

وكانت بكين علقت مشترياتها من فول الصويا الأمريكي وغيرها من السلع ردا على رفع واشنطن تعريفات في نزاع حول التجارة والتكنولوجيا.

تأتي أحدث البيانات في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم إضافية على سلع صينية تستوردها واشنطن من بكين بقيمة 300 مليار دولار.

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