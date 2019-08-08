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روحاني: إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة له متعة خاصة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:44 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني تصريحًا لافتًا للنظر، قال فيه إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة بصواريخ ورادارات بلاده له متعة خاصة.

وأضاف روحاني أن إيران "لا تستهدف إلا المعتدين سواء كانوا في طائرة مسيرة أو طائرة أو سفينة".

واحتفى الرئيس الإيراني خلال لقاء مع طلبة الجامعات، بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وعدها فنا، مضيفا: "وإسقاطها بصواريخ إيرانية فن ثاني، ورصدها بالرادارات الإيرانية فن ثالث، وإقفالها بالأنظمة الإيرانية فن رابع، وكل ذلك بإنجاز إيراني".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الإيراني إن "المسئولين الأمريكيين كانوا يظنون منذ سنة ونصف أنهم سيصلون إلى هدفهم في تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة 90%، لكنهم اليوم لا يضعون هذا الاحتمال حتى بنسبة واحد بالمائة".

ورأى روحاني أن بلاده يمكنها أن تستثمر الظروف الصعبة التي تعيشها بطريقة أخرى في بناء المستقبل، لافتا في هذا السياق إلى أن "سنوات الحرب التي خاضتها إيران في السابق مكنتها من تحقيق الكثير من الإنجازات لاحقا".

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