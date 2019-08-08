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هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.. البحوث الإسلامية تجيب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:47 ص
رمي الجمرات
رمي الجمرات
عبد الرحمن محمد
ورد إلى صفحة مجمع البحوث الإسلامية الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق؟. 

ردت لجنة الفتوى بقولها : يجب عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) الترتيب كشرط لصحة الرمي، في هذين اليومين، فعلى الحاج أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الصغرى، أو الكبرى قبل الوسطى وجب عليه إعادة رمي الوسطى والعقبة عندهم ليتحقق الترتيب.

وأوضحت اللجنة: أما مذهب الحنفية قال إن هذا الترتيب سنة، إذا أخل به يسن له الإعادة؛ لأنها مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها، كالرمي والذبح.

وعلى ذلك في هذا المذهب تيسير على من وقع في الحرج بمضي الأيام، وهو المختار للفتوى.

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هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق

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