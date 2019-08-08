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صابرة على الوجع.. ياسمين الخطيب تكشف عن معاناتها

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:12 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أمل مجدى
نشرت ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منشوراً توضح فيه بعضاً من معاناتها وكشفت أيضًا عن شعارها الذى تتمسك به فى الحياة.

وكتبت ياسمين الخطيب: "أكره أن يراني أحد أبنائي باكية، فضعف الأم يكسر الولد.. وقد علمتني الحياة أن الناس ينسحقون للجبابرة، ويسحقون الضِعاف بلا رحمة.. وأن الاحترام البالغ يُغري عديمي الاحترام بالتجاوز، والتلطف الزائد يُطمع من كان في قلبه مرض.. وأن الخجول مُنتَهك، بينما الأبيحة ست جيرانها".

وأضافت ياسمين الخطيب: "كما أنني أعتز جدًا بوصف أصدقائي لي بأني "ست بميت راجل".. وحرصًا على اللقب -بالإضافة لكل ما سبق ذكره- أقسو على نفسي في الشدائد لتتجلد، فلا تطلب الغوث من غريب أو حبيب، ولا ترجو المدد إلا من أهل الله.

وتابعت: "ولا تنسى شعار البقاء: "يا اللي انت صابر ع الوجع.. أصبر كمان خليك جدع".
صابرة على الوجع.. ياسمين الخطيب تكشف عن معاناتها

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