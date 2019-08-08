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بشكل مرعب.. أسد يفترس ظبيا أمام السياح في جنوب أفريقيا.. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر أسد يفترس ظبيا أمام السياح مباشرة فى متنزه كروجر الوطنى بجنوب إفريقيا.

تعود التفاصيل عندما انقض الأسد على الظبي أمام أعين السياح أثناء استمتاعهم بتجربة سفاري مثيرة، إلا أن المشهد أصبح مرعبًا فور سماع زئير الأسد الجائع.

وبحسب أحد السياح، تتبع المتواجدون الأسد مسافة 3 كيلومترات داخل المتنزه، حتى شاهدوه وهو يتناول وجبته، حيث لقى الظبى مصرعه فورًا جراء الهجوم.

وكانت مجموعة السياح داخل سيارتين من نوع الدفع الرباعى، لمشاهدة حياة الأسد عن قرب داخل البرية، حيث سحب الأسد فى النهاية فريسته بعيدًا عن الطريق الممهد من أجل تناولها.

بشكل مرعب.. أسد يفترس ظبيا أمام السياح في جنوب أفريقيا.. فيديو
بشكل مرعب.. أسد يفترس ظبيا أمام السياح في جنوب أفريقيا.. فيديو
بشكل مرعب.. أسد يفترس ظبيا أمام السياح في جنوب أفريقيا.. فيديو

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