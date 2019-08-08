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محافظات

خلال الموجة الثالثة.. إزالة 4038 حالة تعد بمراكز المنيا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:20 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تمت إزالة واسترداد 4038 حالة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف قاسم حسين، أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 7/8 إزالة واسترداد 4038 حالة تعدي، منها 2561 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 344349,5 متر مربع، و1477 حالة إزالات زراعية على مساحة 83196.44 فدان.

وأشار قاسم حسين إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، لافتا إلى أنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

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