جهاز القاهرة الجديدة يحذر من الاستمرار في ارتكاب مخالفات البناء

حذر المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المواطنين من الاستمرار في ارتكاب مخالفات البناء ظناَ منهم أنه سيتم التصالح على تلك المخالفات طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيرًا إلى أنه سيتم التصالح فقط في بعض مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل يوم 8/4/2019 والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.



وأضاف المهندس عادل النجار، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين عدم التمادي في هذه الظاهرة السلبية والتي تكبد المواطن المخالف أعباء مالية مهدرة وتثقل كاهل الدولة بأعباء مالية وبشرية لمجابهتها، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيشمل بعض المخالفات البنائية حتى موعد إصدار القانون وبشروط وضوابط معينة وأنه سيتم ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء في تلقي طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية بالمدينة طبقًا لقانون التصالح، إقبال بعض السكان على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة ظنًا منهم أن قـانـون التصالح سـوف يشمل تلك المخالفات.



وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار أنه تم إزالة غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 142 والقطعة رقم 144 بالحي الثالث بالمدينة وكذلك إيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشبية بالقطعة رقم ١٨١ بحي النرجس بالمنطقة الثانية وكذلك إزالة غرف سطح مخالفة لفيلا رقم 169 بنفسج 10 وتم مصادرة مواد البناء وإيقاف الأعمال.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالفة لفيلا رقم ٣٠٣ نرجس3، وفيلا رقم ١٢١ نرجس٤، وفيلا رقم ١١٧ نرجس ٤، كما تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالعمارة رقم 304 عمارات بالحي الخامس وكذلك إيقاف أعمال وزيادة غرف الأسطح بالقطع "ق146عائلي1 - ق178 عائلي1 - ق115عائلي1 - ق50 عائلي"، وإيقاف تحويل أحد البدرومات بمنطقة إسكان الجامعة الأمريكية إلي وحدة سكنية، وتم مصادرة مواد البناء بالكامل.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار أعمال لجان وإدارات رصد المخالفات وإزالة الإشغالات بجهاز المدينة، مؤكدًا أن جهاز المدينة مستمر في إزالة المخالفات لمنع المظاهر العشوائية.