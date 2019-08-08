قبل ساعات من إغلاق الميركاتو.. تشيلسي يوافق على رحيل لويز إلى آرسنال

اقترب البرازيلي دافيد لويز لاعب فريق تشيلسي، من الانضمام إلى آرسنال قبل ساعات من اغلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت شبكة "بي بي سي" العالمية، أن تشيلسي وافق على انتقال دافيد لويز إلى آرسنال مقابل 8 ملايين إسترليني".



ومن المقرر أن يخضع دافيد لويز للكشف الطبي في آرسنال اليوم الخميس، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في السادسة مساء من مساء الخميس.



ونجح آرسنال في التعاقد مع 4 صفقات هذا الصيف، وهم نيكولاس بيبي ن آرسنال، وداني سيبايوس من ريال مدريد ووليام سايبا من سانت إتيان الفرنسي، وجابرييل مارتينيلي من إيتوانو البرازيلي.