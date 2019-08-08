تحالف دعم الشرعية باليمن: نتابع التطورات الأخيرة في عدن بقلق بالغ

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، عن متابعة القيادة المشتركة للتحالف بقلق لتطور الأحداث الأخيرة بالعاصمة المؤقتة (عدن).



وشدد العقيد المالكي على الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، على اعتبار أن قيادة قوات التحالف لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، الذين أوقدوا نار الفتنة، والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.