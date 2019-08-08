ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية باليمن: نتابع التطورات الأخيرة في عدن بقلق بالغ

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:14 م
تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية
نادر غازى:
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، عن متابعة القيادة المشتركة للتحالف بقلق لتطور الأحداث الأخيرة بالعاصمة المؤقتة (عدن).

وشدد العقيد المالكي على الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، على اعتبار أن قيادة قوات التحالف لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، الذين أوقدوا نار الفتنة، والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

ترشيحاتنا

مقابل 2 جنيه.. كيف تورطت هند رستم في غرق بطلة سباحة بسبب صراع في النيل |نوستالجيا

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

مدرب برشلونة يعلق على انتقال نيمار إلى ريال مدريد وأزمة كوتينيو

هددتني بفضح علاقتنا فقتلتها.. قاتل مسنة وحفيدتها في الشرقية يروي تفاصيل الجريمة

على عكس المتوقع.. دراسة صادمة لعشاق القهوة

بشكل مرعب.. أسد يفترس ظبيا أمام السياح في جنوب أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

استمرار أعمال ترميم معهد الاورام.. فيديو وصور