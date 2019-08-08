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فن

هند رستم غازلها صبي وهي جالسة على الشاطئ.. ماذا فعلت

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:32 م
هند رستم
هند رستم
سعيد فراج
يحل اليوم، الأربعاء 8 أغسطس 2019، الذكرى الثامنة لرحيل النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي تركت لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، وفي هذه المناسبة نرصد واقعة غريبة تعرضت لها.

نشرت مجلة "الكواكب" في عدد لها خلال خمسينات القرن الماضي مقالًا للفنانة هند رستم، بعنوان «بكره السفر»، تحدثت من خلاله عن واقعة غريبة تعرضت لها، حيث أقدم صبي يبلغ من العمر 16 عامًا على مغازلتها وهي جالسة على الشاطئ.

وتحدثت هند رستم عن تلك الواقعة بالتفصيل في مقالها، قائلة: «المرة الأولى التي غادرت فيها القاهرة كانت إلى السويس ذات صيف، وقبلت الرحلة إلى السويس لأن أصحاب الاقتراح عددوا مزايا السويس، وجمالها الذي قلما يتوفر في بلاج مصيف مصري».

وأضافت هند رستم في مقالها: "وجدت البلاج وكأنه قطعة من الريفيرا الجميلة في مواسم هدوئها، وعلى الرغم من ازدحام الشاطئ وقتها بالأجانب لكنه كان هادئا وجميلا، إلا أنه يعكر صفو هند إلا ولد في السادسة عشرة من عمره كان يغازلني بأسلوب صبياني".

وتابعت هند رستم: «يبدو أنه فهم أنني أشجعه بهذه الابتسامات، ولكنني نهرته بشدة، وفي تلك اللحظة جاء رجل مسن وأمسك به ومضى يضربه، والصبي يستغيث».

وجلست هند رستم فيما بعد تضحك على الصبي وتسخر منه، ومن بعد هذه الزيارة استغلت هند كل فرصة لتذهب إلى شاطئ السويس الهادئ.

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