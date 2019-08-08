بسبب الفيل الأزرق 2.. إيرادات الأفلام تخطت 27 مليون جنيه هذا الأسبوع.. كريم عبد العزيز يحقق 45 مليون جنيه في أول أسبوعين.. كازابلانكا والممر ما زالا في الصدارة.. ومحمد حسين يتذيل القائمة

الموزع السينمائي محمود الدفراوي:

"الفيل الأزرق 2" يحقق 45 مليون جنيه في أول أسبوعين

72 مليون جنيه إيرادات "الممر"

35 مليون جنيه إيرادات "سبع البرمبة"

18.5 مليون جنيه إيرادات "حملة فرعون" بعد عرضه 9 أسابيع

4.8 مليون جنيه إيرادات فيلم "محمد حسين"

قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام هذا الأسبوع ارتفعت كثيرًا بعد طرح فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث وصلت الإيرادات إلى 27 مليون جنيه.وتنافس حاليًا في السينما 6 أفلام هي:– "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة وإياد نصار– "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبى– "محمد حسين" بطولة محمد سعد ومى سليم– "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض– "الممر" بطولة أحمد عز وهند صبرى- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيزوأوضح الموزع محمود الدفراوي أن فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة في أول أسبوعين من عرضه، بلغت 45 مليون جنيه."الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.ويعد "الفيل الأزرق 2" رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.ويُعد "الفيل الأزرق" 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة.ونال "الفيل الأزرق" 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرق صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.وحقق فيلم "كازابلانكا" 79 مليون جنيه بعد عرض 9 أسابيع في دور السينما.فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.وبلغت إيرادات فيلم "الممر"، 72 مليون جنيه بعد 9 أسابيع من العرض في دور السينما، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 80 مليونًا قبل موسم عيد الأضحى وفقًا لما صرح به الموزع محمود الدفراوى.وأطلقت شركة "الماسة" للإنتاج الفني فيلم "الممر"، في الإمارات والأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.وحقق فيلم "سبع البرمبة" إيرادات وصلت إلى 35 مليون جنيه بعد عرض 9 أسابيع.فيلم "سبع البرمبة" يحكي قصة شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، مثل منصور الحفني "أحمد السقا"، ورحيم "ياسر جلال"، وسليم الأنصاري "أمير كرارة"، فيضطر الزوج لتقمص هذه الشخصيات بشكل كوميدي."سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة رامز جلال وجميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.وقال محمود الدفراوي، الموزع السينمائي، إن فيلم حملة فرعون لـ عمرو سعد وروبي حقق إيرادات وصلت إلى 18 مليونا و600 ألف جنيه بعد 9 أسابيع.فيلم "حملة فرعون"، مأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة "عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبد العزيز".وحقق فيلم محمد حسين إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و800 ألف جنيه بعد عرض 9 أسابيع وفق ما صرح به الموزع محمود الدفراوي."محمد حسين" من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير، ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.